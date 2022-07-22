Yaşar Aydın: AKP’de ihaneti ve gürültüsü bol bir yıkım olacak

Erdoğan iktidarı yıkıma doğru hızla ilerliyor. Sadece partiyi değil, bu süreçte oluşan tüm çıkar odaklarını da içine alan bir yıkılış sürecine gidiliyor. O yüzden ihaneti ve gürültüsü bol bir yıkım olacak. Önce beklenen isimlerden yakınma cümleleri arttı ve sesler yükseldi. Kimdi bunlar? Cemil Çiçek, Hüseyin Çelik ve tabii Bülent Arınç. Abdülhamit Gül gibi dışarıya itilen isimlerin kıpırdamaya başladığı haberleri geldi ardından. Yine Abdurrahman Dilipak, Şamil Tayyar gibi isimlerin arkası kesilmeyen “dost” uyarıları…

Erdoğan el atacak

Daha bir yıl öncesine kadar AKP içindeki klikleri Soylu, Albayrak ve gelenekselciler gibi bir çırpıda özetleyebilirdik. Ama şimdi kim kimdir, kimin kiminle arası iyi, hangi cemaatin önerisiyle göreve geldi, bilene aşk olsun. Düne kadar birbirlerini yolda görseler selam vermeyen bazı isimler kuliste kol kola gezer oldu. “Ayrılmaz” dediklerimiz de medya üzerinden tehditler savurmaya başladı. Bunun tek bir açıklaması var, o da yenilgi korkusu partide tüm dengeleri altüst etmiş durumda. Seçim süreci değil seçim sonrası pozisyonlar için harekete geçilmiş durumda. İlk fırsatta Erdoğan meseleye el atacaktır. 2023 seçimlerinin önemi, birlik beraberlik vurgusu ile birlikte baltalar kısa bir dönem için bir kez daha toprağa gömülebilir. Ama bu çok uzun sürmeyecektir. Çünkü her bıçak daha derine saplanıyor ve kanamayı durdurmak eskisi gibi kolay olmuyor.

Yaşar Aydın’ın yazısı