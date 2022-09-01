Yaşar Aydın: Abdullah Gül’ün sahaya dönüşü

Gül, sandık görününce cumhurbaşkanlığı döneminde kaçtığı bayram kutlaması hakkında konuştu. Amacı seküler seçmene şirin gözükmek. AKP sonrası ülkeyi şekillendirmek için oturulan masada halkın taleplerini merkeze almadan sadece aday belirleyecek gücü elde etmek amaçlanıyor.

Türkiye önemli bir kavşağın eşiğinde. 20 yıllık AKP iktidarının sonuna gelindi. Toplumun ezici çoğunluğunun değişim talebi var. Bu talep basit bir iktidar değişikliğinin çok ötesine geçmiş durumda. Sosyal hayattan dış politikaya, ülkeyi ilgilendiren kararlarda halkın katılımından iktidarın ekonomik tercihine kadar birçok farklı başlıkta başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun farklı kesimleri “değişim şart” diyor.

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Muhalefet cephesinde ise işler daha da karışık. İYİ Partili kurmayların çıkışından Abdullah Gül’ün sahaya dönüşüne, bu dönüşün bazı kalemler tarafından parlatılmasına kadar gelişen süreçler tam da bu değişim talebinin nereye yönlendirileceği, nasıl yönetileceği ile ilgili.

Yaşar Aydın’ın yazısı