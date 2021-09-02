Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen hayatını kaybetti

Katıldığı yarışmada ilk kez hastalığını açıklayan akademisyen Başak Bozan hayatını kaybetti. Beyninde tümör olan akademisyen kazanacağı parayı hastalığının tedavisinde kullanmak istiyordu.

Başak Bozan. Fotoğraf: DHA

Bir yıldır mesleğini yapamıyordu

Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söylemişti. 16 yıllık İngilizce öğretmeni Bozan, dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirtmişti.


Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü de Bozan için taziye mesajı yayınladı.

Başak Bozan, Edirne merkeze bağlı İskenderköy’de toprağa verildi.

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü öğretim görevlisi olan Başak Bozan, Türkiye’nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13’üncü dönem Edirne milletvekili öğretmen Türkan Seçkin’in de torunu.

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