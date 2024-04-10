Yargıtay’dan dolandırıcı ‘istihbarat başkanı’ için karar

Yargıtay, kendisini ‘istihbarat başkanı’ olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran sanığa verilen beş ay hapis cezasını az buldu.

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Yargıtay 11’inci Ceza Diresi kararına göre mirastan kaynaklı tapu ve intikal işleri bulunan Ankara’da yaşayan bir kişi, bu sırada kendisini ‘Kamu Güvenliği Teşkilatı İstihbarat Daire Başkanı’ olarak tanıtan sanıkla tanıştı.

Tapu işlemlerinde yardımcı olacağını belirten sanık, mağdurdan kendisine para göndermesini istedi.

Farklı seferlerde banka hesabı üzerinden sanığa 7 bin 795 lira para gönderen mağdur, işlemlerinin yapılmaması üzerine dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu.

Soruşturma sonucu dolandırıcının kimliği tespit edildi ve hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis ile 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesini öngören ‘dolandırıcılık’ suçundan kamu davası açıldı.

Yargılamayı gören Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, etkin pişmanlıkta bulunarak mağdurun zararını gidereceğini belirten sanık hakkında, takdiri indirimin ardından beş ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme kararına mağdur tarafı cezanın az olduğu, sanık tarafıysa fazla ceza verildiği iddiasıyla itirazda bulundu.

Zincirleme suç

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11’inci Ceza Dairesi, eylemin birden fazla kez gerçekleştirildiği, bunun daha ağır cezayı gerektiren ‘zincirleme dolandırıcılık’ kapsamında olduğu gerekçesiyle yerel mahkeme kararını oy birliğiyle bozdu.

Dairenin kararında şöyle dendi: “Aynı suç işleme kararı kapsamında farklı gerekçelerle ve farklı zamanlarda katılandan birden fazla kez menfaat temin eden sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırı bulunmuştur.”

Türk Ceza Kanunu’nun 43’üncü maddesinde, dolandırıcılık suçunun zincirleme şekilde işlenmesi halinde faile verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılacağı düzenleniyor.