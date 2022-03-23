Yargıtay savcısı, Çakıcı’ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi

Yargıtay başsavcılığı, Alaattin Çakıcı’ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını talep etti.
İstanbul Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Çakıcı’ya Ekim 2020’de ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs‘ten 17 yıl hapis cezası vermişti. Çakıcı’nın avukatlarının itirazını değerlendiren istinaf mahkemesi, başvuruyu reddetmişti. Dosya Yargıtay’a taşınmıştı.
Yargıtay savcısının dosyaya ilişkin tebliğnamesinde yargılama sırasındaki bazı eksikliklere vurgu yapıldı.
Savcı, Çakıcı’nın Eylül 2020’de 10 günlük istirahat raporu aldığını, mahkemenin ‘susma hakkı’nın kullanılmasını kabul etmeyerek savunma almadığını kaydetti.
Tebliğnamede, fiillerin örgüt kapsamında işlenip işlenmediğinin ve tasarlamanın unsurlarının oluşup oluşmadığının tartışılması gerektiği belirtilerek yerel mahkemenin yetersiz gerekçeyle hüküm kurduğu ifade edildi.
Ayrıca, delil ve sonuçlar arasında bağ kurulması gerektiği, gerekçeli kararda açık şekilde yer alamayan telefon görüşmesine atıf yapıldığı dile getirildi.
Tebliğnamenin gönderildiği Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığı, incelemesini sürdürüyor.