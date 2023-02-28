Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Kanadoğlu’nun ölüm haberini duyurdu.

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu artık aramızda değil.

Mücadelesi her zaman sürdürülecek.

Başımız sağolsun.#SabihKanadoğlu — Ömer Faruk Eminağaoğlu (@eminagaoglu) February 28, 2023

Sabih Kanadoğlu kimdir?

20 Mayıs 1938 tarihinde Menemen’de doğan Kanadoğlu, lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde, lisans eğitimini ise 1959’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kanadoğlu; sırasıyla Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları görevlerinde bulundu.

19 Temmuz 1984 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Kanadoğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 26 Aralık 1994 tarihinde ilk kez, 28 Aralık 1998 tarihinde ikinci kez Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 21 Ocak 2001 tarihinde Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

20 Mayıs 2003 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrıldı.