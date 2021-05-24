Yaralı gittiği hastanede personele saldıran kişi hakkında suç duyurusu

Van’da trafik kazasında ayağından yaralanarak kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor, hemşire, polis memuru, jandarma ve güvenlik personeline saldıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: AA

Başhekim Sebahattin Çelik, toplumu salgında canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının yanında durmaya davet ederek şunları söyledi: “Dün gece trafik kazası sonrası yaralı bir vatandaş 112 ambulansıyla hastanemiz yetişkin acil servis bölümüne getirildi ve kırmızı alanda tedavi edilmek üzere kabine alındı. Kendisini tedavi etmeye çalışan doktor arkadaşımızı göğsünden, daha sonra görüntüleme için tetkikleri yapılırken hastane polisimizi ve orda bulunan jandarma personelini darp etti.

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Tekrar tedavi için kımızı alana getirilirken iki güvenlikçi arkadaşımıza saldırdı. Yaralı olduğu için polisimiz, güvenlikçimiz, doktor ve hemşire arkadaşımız herhangi bir fiziksel temasta bulunmamaya özen gösterdi. Bu tür olaylar hem motivasyonumuzu bozuyor hem de verdiğimiz hizmetin aksamasına neden oluyor.”

Söz konusu hastanın başka bir hastanede tedavi altında olduğunu söyleyen Çelik, “Bu saldırıyla ilgili hastane polisi gerekli adli işlemi başlattı” dedi ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını istedi.



