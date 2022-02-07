Yapımcı Timur Savcı: Türkiye’de yapılan işlerde topluma bir şey anlatma çabası yok

Dizi ve film yapımcısı Timur Savcı, Türkiye’de yapılan işlerin tamamına yakının reyting kaygısı taşıdığını ve toplumsal mesaj gibi bir misyonu bulunmadığını söyledi.

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KRT’de gazeteci Aslı Atasoy’un ‘İdea‘ programına katılan Savcı, “Türkiye’de yapılan işlerin yüzde 99’u topluma bir şey anlatılmak için yapılmıyor. Amaç reyting almak” dedi.

Savcı şöyle devam etti: “Toplumun beğenisini, ilgisini, dikkatini çekecek ya da onları eğlendirecek bir şey yapmanız gerekiyor. Fakat ‘Durun toplumu eğitelim, şu mesajı verelim‘ gibi durumun yapımcıların ilk amacı olduğunu düşünmüyorum.”

‘İnsanlar çok keskinleşti’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) dizilere yönelik sansür çabalarına da değinen Savcı, toplum için daha öncelikli unsurların olduğunu söyledi.

Savcı’nın değerlendirmeleri şöyle: “Çocuklarımıza, gençlerimize okulda ahlak, görgü ya da trafik kuralları öğretilmiyor. Bence bunlar toplum için daha önemli. Önce bunları öğretmek lazım ki onlar neyi izlemenin doğru, neyi izlemenin yanlış olduğunu seçebilsinler. Bence önce burasına fokus olmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de insanlar çok keskinleşti. Yaptığınız şeyden çok anlamsızca rencide olan aslında hiç kastetmediğiniz şeye alınan ve acayip bir rencide durumu yaratılan, duygusal insanlarla dolu.”