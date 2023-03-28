Yapay zekayla ‘çok erken’ teşhis: Macaristan meme kanserinde laboratuvar ülke oldu

Macar doktorlar, meme kanserini gelişmeden neredeyse dört yıl önce teşhis etmek için yapay zekadan destek alıyor.

Fotoğraf: GoodNewsMovement

Yılda yaklaşık 35 bin kadını meme kanseri tarama testinden geçiren Macaristan, bu sayede yapay zekanın tıptaki uygulamalarında önemli bir laboratuvar ülke haline geldi.

Kanserin belirtilerini erken değil çok erken yakalayabilmek için büyük bir veri setiyle eğitilen yapay zekadan destek alınıyor. Meme dokusundaki çok küçük değişiklikler bile, kanser gelişmeden neredeyse dört yıl önce yapay zeka tarafından tespit edilebiliyor.

Bilgisayar destekli teşhiste, çok sayıdaki mamografi yapay zeka tarafından inceleniyor, en küçük doku değişiklikleri dahi saptanıyor. Daha sonra bunların kansere dönüşüp dönüşmediğine bakılarak riskli dokular konusunda daha çok data üretiliyor.

Lekelerin ilk tespit edildiği taramalar kanserin oluşumundan dört sene öncesine kadar gidiyor.