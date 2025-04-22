Yapay zeka kullanılan filmler Oscar için yarışabilecek

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yapay zeka kullanılarak hazırlanan filmlerin de Oscar ödüllerine aday olabileceğini duyurdu.

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Buna göre jüri, yapımları incelerken ‘filmin üretiminde insanın ne derece rol aldığını’ dikkate alacak.

Bu yıl 97’ncisi düzenlenen Oscar ödül töreninde ‘en iyi sinematografi’ ve ‘en iyi erkek oyuncu’ ödüllerini ‘The Brutalist’ almış, filmde yapay zeka kullanılması tepki toplamıştı.

Bazı Hollywood oyuncuları ve senaristleri, yapay zekaya karşı iş güvencesi için görüşmeler yapmış, sonuç alamayınca 2023’te greve gitmişti.

Ayrıca jüri üyelerinin final turunda oy kullanma hakkına sahip olabilmeleri için aday olan tüm filmleri izlemesi zorunlu kılındı.