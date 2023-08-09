Yapay zeka, haksız yere siyahları gözaltına aldırdı

ABD’de Detroit polisinin kullandığı yüz tanıma sistemi nedeniyle altı siyah vatandaş, ‘yanlışlıkla’ gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sekiz aylık hamile Porcha Woodruff da var.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de siyah vatandaşların yüz tanıma sistemi nedeniyle gözaltına alınmaları yeni değil. Daha önce New Jersey eyaletinde siyah bir vatandaş, herhangi bir kanıt olmaması rağmen yüz tanıma sistemi nedeniyle 11 gün hapis yatmıştı.

Yeni olaysa Detroit’te gerçekleşti. Polis, araba hırsızlığı iddiasıyla yüz tanıma sisteminin ‘teşhis’ ettiği sekiz aylık hamile Porcha Woodruff’u gözaltına aldı. Daha önce beş siyahın daha haksız şekilde gözaltına alındığı biliniyor.

DataWorks Plus adlı yüz tanıma teknolojisi, Woodruff’ın sekiz yaşında çekilen fotoğrafını araç çalarken kameraya yakalanan zanlıyla eşleştirdi. Ancak ne hamile kadının ne de diğer gözaltına alınanların olayla bir ilgisi bulunamadı.

Woodruff ve diğer mağdurlar, haksız gözaltı ve yapay zekanın ırksal ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili CNBC’e konuşan Amerikan Sivil Haklar Birliği avukatı Phil Mayor, “Yapay zeka, polis tarafından ırksal ayrımcılığı teşvik etmek için kullanılıyor” dedi.