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Yaramazlara biraz batar!

Yanlışlıkla ‘altı doz’ BioNTech aşısı yapıldı

İtalya’da, 23 yaşındaki bir kadına, pazar günü yanlışlıkla ‘altı doz’ Pfizer BionTech aşısı yapıldı. Toskana bölgesinde yaşayan kadın gözetim altında tutulduğu hastaneden taburcu edildi.

Fotoğraf: AA

Genç kadının aşı yaptırdığı Noa Hastanesi’nin söscüsü Daniella Gianelli, “Hastanemizin psikoloji biriminde stajyer olduğu için genç yaşına rağmen aşı oldu. Herhangi bir kronik hastalığı yok. Hastamızın durumu iyi. 24 saat sıkı bir gözetim alında tutuldu ve taburcu oldu” dedi.

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Gianelli, aşıyı yapan sağlık çalışanının altı doz içeren şişenin tamamını uyguladığını ve işlemi tamamladıktan sonra hatasını fark ettiğini söyledi.

Hastannenin doktorlarının genç kadının bağışıklık sisteminin bu ‘yoğun doza’ nasıl yanıt yanıt vereceğini gözlemlemeye devam edeceklerini berliten sözcü inceleme başlatıldığını belirterek, “İnsani bir hata olduğundan eminiz. Elbette kasıt yok” diye konuştu.

Nisan başında İtalya’da hükümet, tüm sağlık çalışanları ve eczacılar için aşıyı zorunlu hale getirmişti.

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