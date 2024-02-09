Yalçın Karatepe: Yüksek enflasyon kalıcı

Dün Merkez Bankası’nın (MB) ilk enflasyon raporunun sunumu vardı. Ben sunumu izleyemedim ancak raporu indirip okudum. Ayrıca sunum hakkında yazılanlara da baktım.

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir; “piyasacı ekonomistler” sunuma bayılmış. MB doğru yoldaymış, işler böyle giderse ancak düzelirmiş filan.

Mayıs ayı sonu itibariyle enflasyonun yüzde 73’ü bulacağını Merkez Bankası söylüyor. Bu tarih faiz artışlarına başlandığı Haziran 2023 itibariyle bir yılın dolduğu tarih olacak. Politika faiz oranını beş kat artırarak yüzde 8,5’dan yüzde 45’e çıkardıkları bir süre içerisinde enflasyon oranı da yüzde 39,59’dan yüzde 73’e çıkmış olacak.

Faizlerin bu kadar yükselmiş olmasına rağmen enflasyonun 23 puanın üzerinde artmış olmasına gerekçe olarak da “bağlantıların kopmuş” olması gösteriliyor. O zaman enflasyonla mücadele etmek konusunda yeni yönetimin de bir sorumluluğu kalmamış oluyor. Hala bize hedef olarak 2026 yılının sonunu, üç yıl sonrasını gösteriyorlar.

Mayıstan sonra yıllık enflasyonun düşme nedeninin baz etkisi olacağını hepimiz biliyoruz ama onlar bize “bakın gördünüz mü enflasyon düşüyor” diyecekler. Peki, 2024 yılı sonunda nereye kadar düşecekmiş? Yüzde 36. Ama muhtemelen bunun çok üzerinde, yüzde 50 civarında olacak. Demem o ki faizlerin bu kadar artırılmış olmasına rağmen enflasyonda varmayı umdukları yer faiz artışlarının başladığı seviye.

Yalçın Karatepe’nin yazısı