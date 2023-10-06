Yalçın Karatepe: MB başkanına yatırım teklifi getirenler hangi desteği bekliyor

Gaye Erkan MB Başkanı olarak neden atanmıştı hatırlıyor musunuz? O dönem yazılanları ben hatırlıyorum: finans piyasalarındaki bilinirliğine, fon yönetimi, risk yönetimi gibi konulardaki deneyimlerine sıkça atıf yapılıyordu. Zaten Erkan’ın MB sitesinde yer alan özgeçmişinde şunlar yer alıyor: “Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs’ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD’deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.”

Ben şimdi meraktan soruyorum, MB Başkanına Türkiye’ye yatırım yapma konusunda “tekliflerini” götürenler ondan hangi konuda destek talep ediyorlar? Risk yönetimi mi yoksa birleşme ve satın almalar mı? Ben bilmiyorum. Umarım Başkan Erkan bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklamada bulunur.

Tabi ben bütün bunları MB’nin hala bir merkez bankası gibi çalışması gerektiğini düşünen “köhne bir iktisatçı bakış açısıyla” yazmış olabilirim. Bu nedenle beni eleştirmekte haklı olabilirsiniz. Malum dünya değişiyor. Bizim ekonomi yönetimimizin ve kurumlarımızın “değişen dünyaya uyum sağlamasını” bekleyebilirsiniz. Ama eğer yabancı yatırımcılara da “hizmet veren bir kurum” olacaksa o zaman MB’yi merkez bankası olmaktan çıkarıp bir yatırım bankasına dönüştürmek gerekmez mi? Hazır bu konuda oldukça yetkin ve piyasalarda iyi bilinen bir başkanı da varken, bunu yapmak uygun olmaz mı?

Bizim dert ettiğimiz şeye bak! Önemli olan bu ülkeye oluk oluk döviz akması değil mi? Bunu kim nasıl sağlıyorsa sağlasın. Görevmiş, yetkiymiş, kanunmuş… Bunları geçin. Dolar var mı, dolar?

Yalçın Karatepe’nin yazısı