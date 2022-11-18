Yalçın Karatepe: Hemen tüm kriptolar tepetaklak

Belki duymuşsunuzdur, kripto “para” piyasalarında deprem yaşanıyor. Bu piyasada batanların sayısı hızla artıyor.

Okuduğunuz bazı kaynaklarda “kripto borsası” ifadesini görebilirsiniz. Bunu gördüğünüzde de bunların alışıla gelmiş borsalardan olduğunu düşünebilirsiniz ama öyle değil. Aslında bu “borsa” dedikleri yerler birer internet platformudur. Bunlar üzerinden alım satım yapılıyor. Hatırlayın iki yıl önce Türkiye’de böyle bir platformun sahibi milyonlarca dolarlık zarara yol açtıktan sonra Arnavutluk’a kaçtı. Yurtdışındaki platformlar da bundan farklı değil.

Kriptoların alınıp satıldığı büyük platformlardan birisi olan FTX, burada işlem yapanların paralarını çekmek istemeleri üzerine likidite krizine girdi ve battı.

Sorun sadece FTX ile sınırlı değil. Hemen tüm kriptolar tepe taklak gidiyor. Bunlardan en ünlüsü olan Bitcoin’in değeri yılbaşından beri yaklaşık yüzde 70 düşmüş. Zirve değerlerini dikkate alacak olursak kayıp oranının yüzde 80’e ulaştığı görülür.

Yalçın Karatepe’nin yazısı