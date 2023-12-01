Yalçın Karatepe: Bedeli size ödettirecekler

MB Başkanının söylediği ve piyasacıların alkışladıkları sözlerin meali şu: bizim enflasyonu düşürmek için uyguladığımız politikalar birilerine bir bedel ödettirecek, biz de bu bedeli ödettirmekten geri durmayacağız.

O zaman soralım, enflasyonu düşürmek için kimlere bir bedel ödetmeyi göze almışlar?

Enflasyonun patlamasına yol açan yanlış ekonomik kararlara imza atanlar mı bir bedel ödeyecek? Onların bedel ödemeyeceklerini biliyoruz.

Peki, enflasyonun yüksek olduğu yıllarda anormal derecede yüksek karlar eden şirketler kesimine mi bir bedel ödettirecekler? Sanmıyorum ki onların hedefinde böyle bir şey olsun.

Geriye kim kaldı? Evet, güzel kardeşim, sorumlusu olmadıkları bir durumun faturası emekçilere, emeklilere, düşük gelir grubunda olanlara kesilecek. Asıl bedel ödettirmeyi hedefledikleri kesim bunlar.

Yalçın Karatepe’nin yazısı