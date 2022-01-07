Yalçın Karatepe: Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığı söylendi, yüzde 36’sı zaten eridi

Asgari ücrete %50 zam yapıldığı söylendi. Bunun %36’sı zaten 2021 enflasyonu ile erimiş oldu. Ocak ve şubat aylarında ortaya çıkacak yüksek enflasyonu da dikkate alırsak, 2022 yılı sonuna kadar bu artışın reel olarak bir kayba dönüşeceği açık. Yılın geri kalan kısmında yoksullaşacak, aldığı asgari ücretin satın alma gücü hızla azalacak olan yaklaşık 10 milyon kişiye iktidar bir “koruma” sunmadı. Onlar yoksullaşsınlar. Oysa asıl korunması gereken grup içerisinde yer alan, herhangi bir birikimi olamayan, ay sonunu getirmekte zorlanan bu kesimdir. Hızla yükselen enflasyon döneminde yapılması gereken, asgari ücretin en az aylık olarak enflasyon oranında artışını sağlayacak bir düzenleme yaparak bu insanları ekonomik olarak koruma altına almak olmalıydı.

Yalçın Karatepe’nin yazısı