Yalçın Karatepe: Aç kalın ki enflasyon düşsün

Sizin talebinizi kısmak için ne yapıyorlar? Önce ücretlerinizin reel olarak düşmesini sağlıyorlar. Sonra, olur da borçlanarak ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışırsınız diye bu yolu da tıkamak için kredi kartından nakit çekme ve kredili mevduat hesaplarının faizlerini artırdılar. Bu kredi türlerinin faiz oranı vergiler ve fonlar dâhil aylık yüzde 3,76’a yükseltildi. Bunu yıllık bileşik faize çevirirsek yüzde 55,72’e denk gelir. O da şimdilik. Önümüzdeki aylarda “kademeli” olarak yapacakları faiz artışlarını da dikkate alırsak ne kadar büyük bir faiz maliyetinin omuzlarınıza yükleneceğini tahmin edebilirsiniz. Elbette vergi artışlarını unutmadım. İğneden ipliğe KDV’nin yüzde 20’ye çıkarıldığı, ek vergileri geldiğini de biliyorum.

Yaptıkları bize gösteriyor ki siz aç kalırsanız enflasyon da sorun olmaktan çıkarmış.

Yalçın Karatepe’nin yazısı