Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yakup Kepenek: Sezen Aksu üzerinden topluma saldırılıyor

Toplumların değeri, bilim ve sanat başta olmak üzere, insanlığı yaptıkları kalıcı katkılarla doğru orantılıdır. Kalıcı katkı da yalnız insanın yaratıcılığını özgürlük ortamında gelişebilmesi bağlıdır. Daha önce, onlarca sanatçıyı baskı altına almaya kalkan, yargıya götüren, sokak serserilerini üzerlerine saldırtanlar ve şimdi Sezen Aksu’yu ezmeye kalkanlar asıl bu toplumun yaratıcılık gizilgücünü yok ediyorlar.

Sezen Aksu üzerinden bir bütün olarak bu topluma saldırılıyor.


Sezen’i ve diğer sanatçılarını, ezmek bir yana, üzen bir toplum, eninde sonunda, kendisi daha çok üzülür; üzülmekle de kalmaz, tarihten silinir. Çünkü, onlar gerçek Türkiye’dir; doğrusunu isterseniz, söylemeye dilim varmıyor ama, Türkiye’den de fazlası!

Yakup Kepenk’in yazısı

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