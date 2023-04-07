Yabancının hisse satışı 1 milyar dolara dayandı

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 60,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 12,8 milyon dolarlık şirket borçlanma senedi sattı. Böylelikle yılbaşından bu yana net hisse satışı 927 milyon dolara ulaştı.

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Merkez Bankası (MB) menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 31 Mart haftasında net 60,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 12,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yabancılar aynı haftada 15,1 milyon dolarlık tahvil aldı.

Son satışla birlikte yabancıların hisse satış serisi dördüncü haftaya taşınmış oldu.