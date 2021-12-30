Yabancıların konutta tercihi Esenyurt-Beylikdüzü

Türkiye’de konut alan yabancıların en çok tercih ettiği iki ilçe Esenyurt ve Beylikdüzü. İstanbul’da konut alan her iki yabancıdan neredeyse birinin tercihi bu iki ilçeden biri.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları yılın 11 ayında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735 oldu. Ülke genelinde yabancıların aldığı konutların yüzde 46’sı, İstanbul’da satıldı.

Ocak-kasım döneminde İstanbul’da yabancılara yapılan konut satışı yüzde 37 artarak 23 bin 169’a ulaştı.

Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita’nın araştırmasına göre, yılın 11 ayında İstanbul’da yabancıların en çok gayrimenkul aldığı ilçelerin zirvesinde, 7 bin 905 adetle Esenyurt yer aldı.

Esenyurt’u 2 bin 608 adet konutla Beylikdüzü takip ederken, iki ilçenin toplamı 10 bin 513’e ulaştı. Esenyurt ve Beylikdüzü’nde yabancılara satış adedi, il genelinin neredeyse yarısını, yüzde 45,4’ünü, oluşturdu.

İstanbul’da ocak-kasım döneminde yabancıların en çok konut aldığı üçüncü ilçe 1734 ile Başakşehir olurken, onu 1104 ile Avcılar takip etti. Bu dönemde dört ilçede 1000 rakamı aşıldı.

Yılın 11 ayında Kağıthane’de 839, Büyükçekmece’de 772, Zeytinburnu’nda 654, Bağcılar’da 644, Küçükçekmece’de 600, Kartal’da 581, Kadıköy’de 541, Sarıyer’de 515, Şişli’de 486, Ümraniye’de 460 adet konut satıldı.

Bahçelievler 393, Bakırköy 355, Fatih 351, Beyoğlu 346, Eyüpsultan ise 322 konutla listede yer aldı. Diğer ilçelerin toplamında ise 1959 adet konut yabancılar tarafından alındı.