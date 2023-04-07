Yabancı durmuyor: Hisse tutma süresi 29 güne kadar indi

Borsa İstanbul’da yabancıların hisseyi elde tutma süresi de 2012’deki 389 günden 29 güne kadar geriledi.

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Geçen yıl yaklaşık yüzde 200 getiri sağlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2023’e zayıf bir başlangıç yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasıysa borsa, düzenleme ve desteklerle ayakta tutulmaya çalışılıyor. Ancak belirsizlikler, toparlanma çabasını zayıflatıyor. Son yıllarda zaten Türk piyasasından çıkma eğiliminde olan yabancı yatırımcının 2023’teki satış miktarı da 1 milyar dolara yaklaştı.

2020 ortalarına kadar yüzde 65 seviyelerinde olan yabancı takas oranı, şu an yüzde 28,25’le tarihi dip seviyede.

Bu tablo, yabancının Borsa İstanbul’daki hisseleri elinde tutma süresini de kısalttı.

Bloomberg HT’den Ebru Usta’nın haberine göre yabancıların hisseyi elde tutma süresi de 2012’deki 389 günden 29 güne kadar geriledi.

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) verilerine dayandırılan haberde yerli yatırımcıların 2012 sonunda 46 gün olan hisse tutma süresinin 2022 sonunda 27 güne gerilediği belirtildi.

Son 10 yılda sanayi hisselerini elde tutma süresindeki düşüş daha da dikkat çekici. 2012 sonunda 639 güne kadar çıkan sanayi şirketlerindeki yabancı yatırımlar, 2022 sonunda 28 güne kadar geriledi.

Yabancıların geçmiş yıllarda yüksek tutarlarda yatırım yaptıkları banka hisselerinde de paralel bir düşüş gözlendi. 2012 sonunda 272 gün olan banka hisselerini elde tutma süresi 2022 sonunda 22 güne kadar gerilemiş durumda.