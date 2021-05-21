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Yaramazlara biraz batar!

Yaban keçisi avlayan altı kişiye toplam 166 bin lira ceza

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde koruma altındaki dört yaban keçisini avlayan altı kişiye toplam 166 bin 662 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, Sandıraz Dağı’nda yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.

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Dört yaban keçisini avladıkları belirlenen kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Jandarmanın çalışması sonucu yakalanan M.K., A.K., C.K., İ.K., G.K. ve H.D.’ye, ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet’ten 27 bin 777’şer lira olmak üzere toplam 166 bin 662 lira ceza uygulandı.

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