Xiaomi elektrikli araç fabrikası kuruyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi Pekin’de yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip elektrikli araba fabrikası kuracağını açıkladı.

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Xiaomi bu yılın mart ayında elektrikli otomobil için 10 yılda 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı. Şirket elektrikli araba iştiraki için gerekli başvuru prosedürünü ağustos ayında tamamlamış, geçen ay ise Xiaomi Motors’u resmen tescil ettirmişti.

Xiomi’nin Pekin’de kuracağı fabrikanın inşasının ise iki aşamada gerçekleşeceği öğrenildi. Şirketin otomobil biriminin satış ve araştırma ofisi de burada yer alması bekleniyor.

Apple ve Foxconn gibi şirketler de artan iklim değişikliği endişelerinin elektrikli araçlara olan talebi körükleyeceğine dair beklentilerle elektrikli araç üreteceklerini duyurmuştu.