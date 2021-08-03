Xiaomi Avrupa’da Samsung’u tahtından etti

Çinli Xiaomi, Avrupa akıllı telefon pazarında yılın ikinci çeyreğinde Samsung’u geçerek en fazla satış yapan marka oldu.

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Webtekno’nun haberine göre Xiaomi’nin pazarda yakaladığı bu başarıda, Rusya, Ukrayna, İspanya ve İtalya’daki yüksek satış rakamları etkili oldu.

Xiaomi’nin ikinci çeyerkete pazar payı yüzde 25.3 olarak kaydedildi.

Listede ikinci sırada yüzde 24’lük pazar payıyla Samsung yer alırken, Apple yüzde 9,6 ile üçüncülük koltuğunda yer aldı. Oppo ve Realme ise takipte.

Kaynak: Strategy Analytics

Strategy Analytics yöneticisi Neil Mawston, tabloyu Apple’ın üst seviye telefon pazarında elini güçlendirmiş olmasına ve Çinli üreticilerin alt seviye telefon pazarına hızla hâkim olmasına bağladı.

Xiaomi, ikinci çeyrekte dünya genelindeki satışlarda ise Apple’ı geçerek Samsung’un ardından ikinci sıraya yükselmişti.

