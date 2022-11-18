Wimbledon Tenis Turnuvası’ndaki ‘beyaz’ kuralı esnetildi

Teniste dört grand slam turnuvasından biri olan, Britanya’da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası’nda kadın sporculara yönelik beyaz şort dayatması kalktı.

Heather Watson 2019’daki turnuvada. Fotoğraf: Reuters

Turnuvanın resmi haklarına sahip All England Club, önümüzdeki yıldan itibaren kadın sporcuların koyu renk, siyah şortlarla da turnuvada mücadele edebileceğini duyurdu.

‘Her şey beyaz’ kuralının esnetildiği paylaşılan açıklamada, bunun kadın oyuncular için regl döneminde beyaz giymek endişe ve stres kaynağı olmasından yola çıkarak yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre içe giyilen koyu renk şortlar etek boyunu geçmeyecek.

Oyuncuların talebi üzerine, sağlıkçılar, giyim firmaları, Kadın Tenis Birliği’yle yapılan görüşmeler sonucunda karar alındı.

Eski Olimpiyat şampiyonu Porto Rikolu Monica Puig, beyaz giymek zorunda olduğu için strese girdiğini, psikolojik baskı altında hissettiğini, turnuvaların regl dönemine rastlamaması için dua ettiğini açıklamıştı.

Britanyalı Heather Watson da regl döneminde yaşadıkları zorluklar konusunda ilk sesini yükselten isimlerdendi. Watson, BBC’ye haziran ayında, ”Beyaz kıyafet zorunluluğu sporcular arasında konuşulan bir meselesiydi. Medyaya konuşmuyorduk ama kendi aramızda konuşuyorduk” demişti.

All England Club CEO’su Sally Bolton, beyaz kıyafet konusundaki katı kurallarını neden esnettiklerini şöyle açıkladı: ”Sporcuları desteklemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. En iyi performanslarını sergileyebilmeleri için olanak sunmaya çalışıyoruz. Son kararın da tenisçilern sorun yaşamadan sadece performanlarına odaklanacağını sağlamasını umuyoruz.”

Wimbledon Tenis Turnuvası, 3-16 Temmuz 2023’te düzenlenecek.