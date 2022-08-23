Vize krizine ‘alternatif’: Karayip vatandaşı ol, vizeye takılma

Vizede yaşanan sıkıntı nedeniyle ihracatçılar rotayı AB ve ABD’deki fuar ve organizasyonlar yerine Uzakdoğu ve Dubai’ye çevirmeye başlarken, vize sıkıntısına alternatif çözüm olarak yatırım yoluyla vatandaşlık programları öne çıkıyor.

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Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ziyaretler için gerekli olan Schengen vizesi ve ABD vizesi alımında son dönemde ciddi zorluklar yaşanmaya başladı. Vize süreçleri nedensiz yere uzarken, bazı firmalar katılımcı oldukları fuarlara dahi gidememeye başladılar. Konsoloslukların vize konusunda iletişime kapalı olduğunu ve son derece ketum davrandıklarını belirten sanayiciler bu durumun ihracatının yarısından fazlasını AB ülkelerine yapan Türk ihracatçıları için önemli bir problem oluşturduğuna dikkat çekerken, bir an evvel sorunun çözümlenmesini bekliyor.

Sanayiciler, Avrupa’daki fuarların diğer bölgelerdeki alternatiflerine olan ilginin giderek arttığını ifade eden sanayiciler, özellikle Singapur, Hong Kong, Dubai ve Rusya gibi ülkelerdeki fuarlarda ciddi bir hareketlenme olduğunu söylüyor.

Özellikle ticari vize başvurularında yaşanan bu sıkıntılar yatırım yoluyla vatandaşlık programlarının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını kaydeden Henley & Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel, Dünya’ya şunları söyledi: “Yatırım yoluyla vatandaşlık programlarında sekiz program var. Beş tanesi Karayipler’de, üç tanesi Avrupa Bölgesi’nde. Türkiye’yi de katarsak dokuz tane var. Bu programlar, Antigua ve Barbuda, St. Kitts and Nevis, Grenada, Dominica ve St.Lucia ülkelerinde mevcut. Karayipler’de süreçler altı-sekiz ay ve 100 bin dolar hibe yapmak gerekiyor. Direkt vize serbestliği gibi düşünebiliriz. Mesela Çin vizesi çok zor. Karayipler’de vatandaş olabilirsen Çin’e vizesiz giriş yapılabiliyor. Bu ülkelerin bunu yapma amacı ekonomilerini kalkındırmak ve doğrudan yabancı yatırım çekmek için yapıyorlar. Bu paralar da ekonomik gelişime katkıda bulunan devlet fonlarına gidiyor. Avusturya ise en üst segment. 8 milyon Euro ticari yatırım ya da 3 milyon avro hibe yapmak gerekiyor. İki-üç yıla yakın süren bir süreci var. Montenegro çok popüler Türkiye’de. Türkler, oranın coğrafi alt yapısını çok seviyorlar. 250 bin avro ya da 450 bin avro gayrimenkul alınması gerekiyor. Sekiz-10 ay arasında bir süreç var. Güvenlik araştırmasını da devlet kendisi yapmıyor, yabancı firmalar kullanıyorlar. Bu da güvenlik açısından önemli bir unsur.”