‘Vira’ yavrularıyla buluştu: Arama kurtarma çalışmalarında yaralanmıştı

Deprem bölgesinde enkazdan üç kişinin kurtarılmasını sağlayan ve çalışmalarda ayağından yaralanan ‘Vira’ tedavisi tamamlandıktan sonra yavrularıyla buluştu.

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Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD ASAM) bünyesindeki arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da çalıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında derneğin eğitimli arama kurtarma köpekleri ‘Vira’, ‘Pan’ ve ‘Zehir’ de yer aldı.

‘Vira’ isimli Belçika çoban köpeği canlı tespiti yaptığı sırada ayağından yaralandı. İlk müdahalesi deprem bölgesinde yapılan Vira, tedavi için Ankara’ya getirildi.

Ankara’da tedavisi tamamlanan Vira, eğitmeni eşliğinde yavrularıyla buluştu.

Dernek bünyesindeki arama kurtarma köpeklerinin eğitmeni Kazım Ünal, Vira’nın Antakya’da 1, Samandağ’da 2 olmak üzere 3 kişinin kurtarılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Arama kurtarma köpeklerinin bu afetteki müdahalesinin önemini vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

“Normalde bizim enkazı kontrol etmemiz gerekir. Köpeğimizin yaralanmaması için cam kırığı, fayans kırığı gibi kendisine zarar verebilecek şeyleri görüp onları ortadan kaldırıp o şekilde aramaya başlamamız gerekir ama böyle bir olayda, böyle bir yoğunlukta bunu yapma imkanımız olmadı.”