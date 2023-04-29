Victoria’s Secret kamyonetiyle yarışacak

Victoria’s Secret modeli Toni Breidinger NASCAR Craftsman Truck Serisi’nde yarışacak ilk Arap-Amerikalı kadın olarak şimiden tarihe geçti.

Fotoğraflar: Instagram

“Küçükken araba yarışçısı ve Victoria’s Secret modeli olma hayalleri kurardım. Şimdi ikisini birden yapacağım” diyen 23 yaşındaki Toni Breidinger hayaline kavuşmuş görünüyor. Geçen yıl ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’la modellik anlaşması imzalayan Breidinger, 6 Mayıs’ta ABD’nin Kansas eyaletinde kamyonetlerin yarıştığı NASCAR’a katılacak.

Arap asıllı yarışçı, sponsoru VS’nin renklerine boyanan Toyota Tundra TRD Pro’yu Instagram hesabından önceki gün paylaştı.

Yarışın bir başka özelliği de, Toni Breidinger’in NASCAR Craftsman Truck Serisi’nde yarışacak ilk Arap-Amerikalı kadın olması.

Toni ve ikiz kız kardeşi Annie, dokuz yaşından beri go-kart’la başladığı araba yarışı sporunun içinde.