Veysel Ulusoy: Müjdelerin ağırlıklı olduğu ülkelerde fakirlik kaçınılmazdır

Çok uzun bir zamandan bu yana bildiğimiz üzere üretici fiyat endeksi (ÜFE) tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yükselişleri arasında nerdeyse bir katı ve üzerinde fark oldu ve hâlâ da bu fark istatistiki olarak önemli bir boyutta. Buna göre üretici ürün maliyetleri üzerindeki baskının neredeyse yarıdan fazlasını kendi üzerinde tutarak ürün fiyatlarına yansıtmadı anlamı ortaya çıkıyor.

Çıkıyor ama tüm garipliği ve anlamsızlığıyla tabii…

En azından tekel gücüne sahip resmi kurumların sunduğu fotoğrafta bu gözüküyor. Zaten ÜFE-TÜFE farkının akıldışılığı yanında bunun hem üretici hem de tüketici tarafından çok iyi biliniyor olması, poşet politikasında yapılan (anlamsız) uygulamanın da ne demek olduğunu ortaya koymaktadır.

Özetle, kurallar yerine söylem ve müjdelerin ağırlıklı olduğu ülkelerde fakirlik kaçınılmazdır.

Veysel Ulusoy’un yazısı