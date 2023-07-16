Veysel Ulusoy: Emekli maaşının akıbetini sorgularken kaçırılan ayrıntı

Hemen herkes asgari emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın akıbetini sorgularken asıl ayrıntıyı kaçırıyor!

Ne mi bu ayrıntı?

Kamu ya da özel sektörden emekli olmuş tüm vatandaşların ortak sorunu olan, gelirlerinde bir çırpıda devletin başka kesimlere aktardığı alım gücüdür söz konusu ayrıntı. Rasyonel ekonomilerde amaç edinilen, emeklilerin refah seviyesinin sürekli yükseltilmesi yaklaşımının tersine, yurdumuzda acı bir örneğini gözlemlediğimiz üzere emeklilerin cüzdanlarından ve birikimlerinden alınan/çalınan yüklü bir varlığın kaybı var ortada…

Bu varlık kinetik ve potansiyel enerjinin dönüşümleri sonucu kaybolmayan enerji misali başka bir tarafa aktarılıyor.

Bilerek, isteyerek ve maalesef planlı bir şekilde hem de.

Veysel Ulusoy’un yazısı