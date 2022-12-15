Vergi gelirleri iki katına çıkınca bütçe fazla verdi

Bütçe kasımda 108,3 milyar TL fazla verirken ilk 11 aydaki açık 20,45 milyar TL oldu. Vergi gelirlerinin yüzde 110 artması bütçenin fazla vermesinde etkili oldu.

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Hazine verilerine göre, Kasım 2021’de 32 milyar TL fazla veren merkezi yönetim bütçesi Kasım 2022’de 108,3 milyar TL fazla verdi.

Verilere göre, ocak-kasım döneminde faiz dışı fazla 272,21 milyar TL oldu. Bütçeden kur korumalı mevduat (KKM) için kasımda ödeme yapılmadı, bu yılki ödemeyse 91,57 milyar TL oldu.

Bütçe her yıl olduğu gibi aralıkta yılın ilk 11 ayından daha da büyük bir açık verecek. OVP’de 2022 için bütçe açık 461 milyar TL öngörüldüğünden dolayı 400 milyar TL üzerinde daha açık oluşma ihtimali bulunuyor.

Bütçe, yüksek enflasyon ortamında gelir, kurumlar başta olmak üzere artan vergi gelirleri öncülüğünde ve Merkez Bankası kârı yapılandırma gibi tek seferlik gelirlerden destek alıyor. Kasımda vergi gelirleri yüzde 110 artarken toplam giderler yüzde 76 arttı.