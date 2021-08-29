Vedat İlbeyoğlu: ‘Hudut namustur’ diyorsanız, bu sadece sizin hudutlarınız için geçerli olmasa gerek

Jandarma karakollarının duvarlarından çalıntı bu sloganla muhalefet yapalım diyorlar da milliyetçilikle malul siyasal ufukları ötesini göremiyor. Hadi, iktidara dönük, “ülke sınırlarını koruyun” mesajını anladık diyelim. Mesaj sadece iktidara değil ki. Savaşın ateşinden kaçıp gelen sığınmacılar “namus düşmanı” belletilmiyor mu?

Altındağ’da yaşanan pogrom ya da linç tam da böylesi bir algıyla ilişkisi içerisinde değerlendirilmelidir. Orada Suriyeli sığınmacıların evlerini, işyerlerini yağmalayıp ateşe verenler de ‘namus mücadelesi bu’ demiyorlar mıydı? O saldırıyı yapanlarla mülteci/sığınmacı meselesinde ‘hudut namustur’ siyasetini izleyenler aynı zihin dünyasının farklı aşamalarına denk gelmektedirler sadece. Farklılık özde değildir yani.

İşin bir başka boyutu ise şu: ‘Hudut namustur’ diyorsanız, bu sadece sizin hudutlarınız için geçerli olmasa gerek. İYİ Parti ya da CHP, “evet, biz de böyle diyoruz, herkesin hudutu namusudur” diyebilirler mi gerçekten? Öyleyse eğer, yıllardır sınır ötesi harekat ve operasyonlara hep ‘evet’ demiş olmalarını nasıl açıklayacaklar?