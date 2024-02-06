Vargas Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Melissa Vargas’ı yeniden kadrosuna kattı.

Melissa Vargas. Fotoğraf: AA

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre son olarak Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank’ta oynayan 24 yaşındaki pasör çaprazının İstanbul’a geldiği ve 2023-2024 sezonunun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceği belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe Opet’le Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Melissa Vargas, ay-yıldızlı formayla da önemli başarılara imza attı. Vargas, 2023’te A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı.