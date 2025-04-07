Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde korumada tutulan Van kedileri, 2025’in ilk yavrularını doğurdu.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki merkezde kentin önemli simgelerinden Van kedisinin neslinin korunması ve sayısının artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde, birinci parti doğumlar başladı, 11 Van kedisi toplam 37 yavru doğurdu.

Merkezin müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya şunları söyledi:

“Şu an 11 Van kedisi 37 yavru dünyaya getirdi. Doğumlar yıl boyu üç parti şeklinde gerçekleşiyor. İlk parti doğumlarının yüzde 50’si tamamlandı. Yıl sonuna kadar daha fazla yavru elde etmeyi planlıyoruz. İhtiyaç fazlası yavruları sahiplendireceğiz. Bu yıl yaklaşık 100 yavruyu sahiplendirmeyi planlıyoruz.

Yavruların bakımını özenle yapıyoruz. Bakımlarıyla ilgilenen arkadaşlarımızın tamamının tecrübesi bulunuyor. Yavru kedilerin enfeksiyon kapmaması, kayıpların yaşanmaması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.”