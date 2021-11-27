Valilik ‘orantısız güç’ dedi: ‘Meydan dayağı’ sonrası bir polis açığa alındı

İzmir Valiliği, polisler tarafından sokak ortasında dövülen bir adamın görüntülerinin yer aldığı videoyla ilgili açıklamasında bir polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde arabasını evinin önüne park etmek isteyen Volkan Karaaslan isimli vatandaş, iddiaya göre yolu kapatan polisleri uyarmak amacıyla kornaya basınca darp edilmişti.

Cep telefonu kameralarına yansıyan olayda en az üç polisin yere düşürdükleri Karaaslan’ı tekme ve yumruklarla dövdüğü görülüyordu.

İzmir valiliği, Karaaslan’ın yerde olduğu sırada tekme atan bir polis memurunun açığa alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle: “24.11.2021 günü saat 15:30 sıralarında ilimiz Buca ilçesi Şerife Bacı Meslek Lisesi çevresinde öğrencilerimizin güvenliği için denetim ve kontrol yapan polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşımızın polise mukavemet ettiği; bir polisimizi darp ettiği, polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır.”