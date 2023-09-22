Valilik: ‘Esenyurt’ta kuduz paniği’ iddiaları yalan

İstanbul Valiliği, Esenyurt’ta köpek tarafından ısırıldığı ileri sürülen kız çocuğunda kuduz belirtileri görüldüğü yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fotoğraf: İstanbul Valiliği

Valiliğin açıklamasında, E.İ.S. isimli altı yaşındaki kız çocuğunun 15 Eylül Cuma günü Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde köpek tarafından ısırılmasının ardından sosyal medyada, çocukta kuduz belirtileri görüldüğü yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

‘Esenyurt’ta kuduz paniği’ başlığıyla yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, olayın ardından 112 ekiplerince hastaneye götürülen çocuğa tüm hayvan saldırılarında (kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereğince ‘1’inci doz kuduz aşısı’ uygulandığı bildirildi.

Aşı uygulamasının ardından çocuğun, yüzündeki yaralanmaların tedavisi için Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi’ne götürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar dendi:

“Burada tedavisine başlanan çocuğa, şu ana kadar dört doz kuduz aşısı yapılmıştır. E.İ.S’nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir. Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir.”