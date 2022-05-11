Valilik, DEVA Partisi’nin paylaştığı görsele ‘sahte’ dedi: Suç duyurusunda bulunulacak

Gaziantep valiliği, DEVA Partisi’nin paylaştığı valilik yazısına ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep’te 21 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan miting için alan başvurusunun önce kabul gördüğünü, daha sonra bunun değiştirildiğini duyurmuştu. Parti hesabından buna ilişkin bir de görsel paylaşılmıştı.

Yazılı açıklama yayınlayan valilik, gösteri alanlarının her yıl ocak ayında diğer kurumların da görüşü alınarak belirlendiğini, açık yer toplantı alanı olarak Çakmak Mahallesi’ndaki park alanının ayrıldığını kaydetti.

Açıklamada şu ifadeye yer verildi: “Demokrasi ve Atılım Partisi’nin 29.04.2022 tarihinde yapmış olduğu bahse konu açık hava mitingi başvurusu da bu minvalde değerlendirilerek 05.05 2022 tarihinde kendilerine durumu açıklayan resmi cevabi yazı tebliğ edilmiştir. 05.05.2022 tarihinde Demokrasi ve Atılım Partisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda miting yapılması istemi ile ilgili verilen Etkinlik Bildirimi Yazısına da talebin uygun bulunmadığına dair cevap verilmiştir. 10.05.2022 tarihinde bahse konu siyasi parti tekrar Şehitkamil İlçesi Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı’nda açık yer toplantısı yapmak üzere Etkinlik Bildirimi yazısı göndermiş ve istek 11.05.2022 tarihli Valilik Makam Olur’u ile uygun bulunmuştur.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı sadece seçim dönemlerinde siyasi parti başkanları tarafından kullanılmaktadır. İddialara konu edilen ve Onay verildiğine dair basına yansıyan belge fotoğrafları gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu belge fotoğrafları ile ilgili ‘evrakta sahtecilik’ suçundan suç duyurusunda bulunulacaktır.”