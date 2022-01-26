Validen çağrı: Karda bırakılan araçlar acilen sahipleri tarafından çekilsin

AKP’de Sezen Aksu ve Sedef Kabaş’la ilgili gelişmelerin tartışıldığı bir toplantıda bu konuda gelen tepkilerin değerlendirildiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ınsa “Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” diye konuştuğu bildirildi.