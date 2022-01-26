Validen çağrı: Karda bırakılan araçlar acilen sahipleri tarafından çekilsin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar nedeniyle Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy güzergahında park edilmiş araçların çekilmesi çağrısında bulundu.
Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış, mahsur kalanlardan bazıları araçlarını bırakmıştı.
Twitter’dan çağrı yapan vali, araç sahiplerinin çekmediği araçları devletin çekeceğini kaydetti: “Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir.”