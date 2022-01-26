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Yaramazlara biraz batar!

Validen çağrı: Karda bırakılan araçlar acilen sahipleri tarafından çekilsin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar nedeniyle Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy güzergahında park edilmiş araçların çekilmesi çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış, mahsur kalanlardan bazıları araçlarını bırakmıştı.


Twitter’dan çağrı yapan vali, araç sahiplerinin çekmediği araçları devletin çekeceğini kaydetti: “Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir.”

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