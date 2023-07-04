Uzmanlar yanıtladı: Borsada yükseliş sürecek mi?

Borsa İstanbul, dün 6000 seviyesini aşarak TL bazında rekor kırdı. Uzmanlar, yükselişin sürmesini bekliyor.

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Borsa, deprem ve seçim belirsizliğiyle birlikte bol dalgalanmalı geçen ilk yarıyı kapattı. Seçimlerden sonra başlayan yükselişse sürüyor. BIST-100, 6000 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan uzmanlarsa yükselişin sürmesini bekliyor.

Orca Macro Finansal Danışmanlık Kurucusu Evren Kırıkoğlu, yükselen kurlar nedeniyle dövizden çıkıp TL mevduatı tercih etmeyen birikim sahipleri için borsanın hala cazip bir alternatif olduğunu belirtti: ”Buna ek olarak bir miktar spekülatif yabancı ilgisi de söz konusu olabilir. Endeksin dolar bazında bir önceki seviyesine çıkartmasını, 6500 seviyelerine gelmesi muhtemel.”

‘Kısa vadeli teknik direnç seviyesi 6700’

Merkez Bankası’nın adımlarının piyasayı rahatlattığını belirten Arista İnvest Fon Yöneticisi Serhan Gök’se borsada kısa vadeli teknik direnç seviyesinin 6700 olduğunu söyledi. Gök, ”Temmuz ortasından itibaren açıklanacak, başta bankacılık sektörü olmak üzere bilançolar beklentileri karşılamazsa kar satışları görebiliriz” dedi.

‘Borsadaki bu hareket bir süre devam eder’

Marbaş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru’ysa şunları söyledi: ”Borsadaki bu hareketin bir süre daha devamını bekliyoruz. Enflasyonist ortamlarda hedef vermek güç ancak özellikle 2022’yi hatırlatmakta fayda görüyoruz. Geçen sene yaşanan ralli tam olarak kurban bayramı tatili sonrası başlamıştı. O kadar güçlü olmasa da benzer bir psikolojik durum söz konusu olabilir.”