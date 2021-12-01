Uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşine üç yıl hapis cezası

Ömür boyu hapse mahkum edilen, ‘El Chapo’ (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın eşi Emma Coronel Aispuro’ya (32) üç yıl hapis cezası verildi.

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Eski güzellik kraliçesi Aispuro, şubatta, ABD’de, Virginia’daki Dulles Uluslararası Havalimanı’nda tutuklanmıştı. Haziran ayında mahkemede, uyuşturucu kaçakçılığının da aralarında olduğu bir dizi suçu işlediğini kabul etmişti. Eşi Guzman’a 2015’te Meksika’daki cezaevinden kaçması için yardım ettiğini itiraf etmişti.

Mahkemeye sunulan belgelere göre Coronel Aispuro, Guzman’a ve kartelin diğer üyelerine ABD’ye kokain, eroin, metamfetamin ve marihuana sokmaları konusunda yardımcı oldu.

17 Temmuz 2019’da ABD’nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılan El Chapo, Colorado’daki bir cezaevinde.

El Chapo’nun liderliğini yaptığı Sinaloa karteline yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan Aispuro’nun müebbet hapis alabileceği ancak suçunu itiraf ettiği ve bazı bilgileri paylaştığı için savcının düşük ceza istediği belirtildi.

Washington’daki mahkemenin hakimi Rudolph Contreras, dünkü karar duruşmasında tahliye olduktan sonra iki kızını bugüne kadar içinde bulunduğundan farklı bir ortamda yetiştirebileceğini umduğunu söyledi.

Aispuro, yaptığı her şey için pişmanlık duyduğunu söyledi. Avukatı Jeffrey Lichtman, müvekkilinin tahliye olduktan sonra Meksika’ya dönemeyeceğini, ABD’li yetkililerle işbirliği yaptığı duyulduğu için hayatının tehlikede olacağını vurguladı.

ABD’de dünyaya gelen Aispuro 17 yaşındayken Guzman’la tanışmış, ikili bir yıl sonra evlenmişti. Sinaloa kartelinin üyesi olan babası Ines Coronel Barreras, 2017’de Meksika’da hapis cezasına çarptırılmıştı.