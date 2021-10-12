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Yaramazlara biraz batar!

Uykusuz’dan Squid Game’li kapak: Dilerseniz oy çokluğuyla oyunu sonlandırabilirsiniz

Mizah dergisi Uykusuz, rekorlar kıran dolar/TL kurunu dünyayı kasıp kavuran Netflix dizisi ‘Squid Game’le birlikte kapağına taşıdı.

Dolar/TL, küresel merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği bir dönemde Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimine başlamasının da etkisiyle yeni tarihi zirvesini gördü. MB’nin ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce 8,3 seviyesindeki dolar/TL 9’u aşmış durumda.


Squid Game, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın para ödülü için bir dizi dehşet verici oyundan geçmesini konu alıyor. Dizide, oyuncular oybirliğiyle oyunlardan çekilebiliyor.

Derginin kapağında doların 9 TL’yi geçtiği hatırlatılarak dizideki meşhur replik kullanıldı: “Dilerseniz oy çokluğuyla oyunu sonlandırabilirsiniz.”

Uykusuz’un 735’inci sayısı yarın bayilerde olacak.

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