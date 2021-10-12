Uykusuz’dan Squid Game’li kapak: Dilerseniz oy çokluğuyla oyunu sonlandırabilirsiniz

tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstinya Park’ta yolcu almayan taksi şoförlerinin ruhsatlarını askıya aldı. Bu kapsamda tespit edilen ilk ihlalleri olduğu için ruhsatları sadece 20 gün askıya alındı. Tekrarlamaları durumundaysa ruhsatları süresiz bir şekilde iptal edilecek.