Üstünde, ‘geçersizdir’ yazan 80 bin dolarla 20 bin ton mal aldı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, iş insanı A.D.’nin, Nijerya uyruklu A.A.I.A.’dan 20 ton ekmek mayası karşılığında aldığı 80 bin dolar sahte çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre A.D., 13 Eylül Pazartesi günü üç yıldır ticaret yaptığı A.A.I.A.’yla 20 ton maya satın almak üzere anlaştı.

Daha önce A.A.I.A.’ya gıda maddesi satan A.D., 20 tonluk ekmek mayasının ilk ödemesine karşılık 20 bin, ikinci ödemede 80 bin, toplamda 100 bin dolar ödeme aldı. A.D., bir süre sonra 100 bin dolardan 80 bin doların sahte olduğunu ve üzerinde ‘geçersizdir’ yazdığını fark etti.

Dolandırıldığını anlayan A.D. polise haber verdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, A.A.I.A.’yı gözaltına aldı. Yakalandığı sırada üzerinde 802 adet daha sahte dolar bulundu.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.