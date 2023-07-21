Ussal Şahbaz: ‘Unicorn’larımızı savunma sanayiinden çıkarabiliriz

Sonunda Suudi Arabistan da İHA’larımızı (drone) satın alan ülkeler arasına katıldı. Bayraktar’ın ürettiği İHA’lar Suriye, Libya ve Karabağ’da harp sahasında kendini ispat edip, bugün önemli bir ihracat ürünü haline geldi. Bizim teknoloji yatırımı deyince aklımız ilk gelen e-ticaret, fintek ve oyun sektörlerinde yatırımlar tüm dünyada düşüyor. Startups Watch verilerine göre 2023’ün ikinci çeyreğinde bu yatırımlar geçen seneye kıyasla yarıya inmiş. Acaba savunma sanayii yavaşlayan teknoloji yatırımları için fırsat olabilir mi?

Geçen haftaki NATO Zirvesi’nde ittifak, teknoloji yatırımlarına yönelik 1 milyar dolarlık girişim sermayesi fonu açıkladı. Daha önce “bu fonlara girince verdiğimiz parayı geri alamıyoruz” deyip katılmamıştık. Sonra çok yerinde bir kararla, Türkiye bu fona dahil olmaya karar verdi. Şimdi ise buradan kaynak çekmeyi başarmamız lâzım. Bunun için ilk olarak, doğru ilişki ağlarını geliştirmek gerekiyor. İkinci olarak da aynı Bayraktar’ın yaptığı gibi yalın girişim teknolojisi ile piyasaya uygun ürün geliştirmeliyiz. Üçüncüsü ise hızlı ölçeklenmek için askerî olduğu kadar sivil kullanım fırsatlarına da bakmak gerekiyor.

Bizdeki savunma sanayii şirketlerinin çoğu Ankara’da ve en iyi bildikleri şey kamu şirketlerine iyi proje yapmak. Eğer bu şirketlerde biraz “İstanbul kafası” ile dönüşüm sağlayıp, projecilikten ürün geliştirmeye geçebilirsek yeni “unicorn”larımızı savunma sanayiinden çıkarabiliriz.

Ussal Şahbaz’ın yazısı