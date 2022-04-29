Ussal Şahbaz: Elon Musk neyin içine girdiğini biliyor mu?

Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldığı haberini duyunca gözümün önüne geçmişten iki an geldi. Biri Elon Musk’ın meşhur ülkemizi ziyaretinde çekilen fotolar. Diğeri bir medya patronumuzun “ben nerden bu işe girdim” diye gözyaşlarına boğulurken ses kaydı. Acaba Elon Musk neyin içine girdiğini biliyor mu?

Tam bir yıl önce gazetenizde “Elon Musk’ın özelliği zamanın ruhundaki kritik teknolojileri ve en büyük para kaynağı olan kamunun nereye harcama yapacağını iyi görebilmesi” diye yazmıştım. Sanki Twitter’ı satın alarak girdiği durum normal bir insanın psikolojisinin kaldırabileceğinden çok cambazlık gerektiriyor. Söylememe gerek yok ki Elon Musk normal bir insan olduğunu düşünmüyor. Bakalım yine bizden iyi gördüğü bir şey var mı…

Ussal Şahbaz’ın yazısı