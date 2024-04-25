Üsküdar-Samandıra metro hattı 72 saat sonra normale döndü

İstanbul’da Üsküdar-Samandıra metro hattında ‘iki trenin temas etmesi’yle başlayan ulaşım sıkıntısı 72 saat sonra giderildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Metro İstanbul ilk açıklamasında ‘teknik arıza’, daha sonra ‘zorunlu bakım çalışması’ demişti. Önceki günse krizin ‘işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması’ndan kaynaklandığı duyurulmuştu. Birbirinden farklı bu açıklamalar ve belirsizliğe hattı kullananlar tepki göstermişti.

Hattaki sorun 72 saat sonra çözüldü.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’mızda seferlerimiz normale dönmüştür” dendi.