‘Ünlülerin psikoloğu’ lise mezunu çıktı

Muğla’da, ‘ünlülerin psikoloğu’ olarak bilinen D.T.’nin (48) lise mezunu olduğu ve klinik açma yetkisinin bulunmadığı ortaya çıktı. ‘Sahte psikolog’ olarak hastalara ‘seans’ veren D.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan D.T.’nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiğini öğrendi.

Saat 16:00 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak’ta bulunan kliniğine düzenlenen operasyon ‘ünlülerin psikoloğu’ olarak bilinen D.T., gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre; D.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Evli, iki çocuk annesi D.T.’nin kliniği Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.