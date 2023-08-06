Ünlü yatırımcı Buffett’ın şirketini, sigortacılık kurtardı

Ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın patronu olduğu Berkshire Hathaway, sigorta portföyünün desteğiyle ikinci çeyrekte 10 milyar doları aşan kâr elde etti. Sigorta portföyünün gücü, geçen yıl genişleyen holdingin enflasyonist baskılara karşı koymasına yardımcı oldu.

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Sigortacılıktan elde edilen kâr yüzde 74 artışla 1,25 milyar dolara ulaşarak Berkshire’ın geçen yılın aynı dönemindeki 9,28 milyar dolarlık kârını aşan bir faaliyet kârı elde etmesine yardımcı oldu.

Bloomberg’in haberine göre Berkshire, kar artırmak için geçen yıl daha yüksek primlerden ve reklam harcamalarındaki azalmadan yararlandığını belirtti.

Yine de son 12 ayda yürürlükteki poliçeler 2,7 milyon azaldı ve bu da reklam harcamalarındaki kesintilerin holdingin otomobil sigortacısı pazar payına mal olduğunu gösteriyor.

Diğer yandan Fed’in agresif faiz artırım hızı, şirketin özellikle kısa vadeli ABD Hazine tahvillerinde stokladığı nakitten daha fazla getiri elde etmesine yardımcı oldu.