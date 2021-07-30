Ünlü oyuncu Van Damme’a ilgiden yararlanıp 2 milyon avroluk soygun yaptılar

Fransız polisi, başkent Paris’teki özel bir mağazadan 2 milyon avro (yaklaşık 20 milyon lira) değerindeki mücevherleri çalan hırsızın yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Paris’te ünlü Champs-Elysees yakınlarındaki kuyumcuya giren takım elbiseli hırsızın, o esnada tesadüfen çevredeki dükkanlardan birisinde bulunan ünlü film yıldızı Van Damme’a gösterilen ilgiden yararlandığı belirtilmişti.

Elektrikli scooter’la kaçtı

Soyguna dair konuşan bir görgü tanığı, Chaumet mağazasındaki güvenlik görevlilerinin hırsızı müşteri sanıp onu selamladıklarını gördüğünü söyledi. Müşteri sanılan soyguncunun kurşun geçirmez cam kapıdan geçmesine izin verildi. Güvenlikli kapıdan geçen adam, otomatik silahını çıkartarak değerli taşları ele geçirdi. Dükkandan olaysız bir şekilde elektrikli scooter’la ayrılan soyguncu, personele ‘dükkana bir bomba yerleştirdiğini ve polise haber verirlerse bombanın patlayacağını’ söyledi.

Film gibi soyguna rağmen hırsızlar yine de yakalanmaktan kurtulamadı. Fransız polisi 55 yaşında Karadağlı adamın suç ortağıyla birlikte yakalandığını duyurdu. Polis yetkilileri, “İkisi de Sırbistan’a giden bir otobüsteydiler ve mücevherleri yanlarındaydı” dedi.