ÖSYM, üniversite adayları için kontenjan ve tercih tarihlerine ilişkin kılavuzu internet sitesi üzerinden yayınlandı. Buna göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos’ta yapılacak.

Fotoğraf: Arşiv

http://www.osym.gov.tr adresinde erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz’a kadar yayında.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayınlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemesi ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmesi gerekiyor.

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu https://t.co/kNsaf93s0H sitemizde yayımladık.



Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ’den yapacaklardır.



Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/2MB6KOZZKi — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 16, 2021

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Devlet üniversiteleri kontenjanı

Devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı, ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868.

Vakıf üniversiteleri kontenjanı

Vakıf üniversitelerinde, ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversiteleri kontenjanı

KKTC üniversitelerinde, ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerin kontenjanı

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar, ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.

Toplam kontenjan

Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537, olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865.